【ニューヨーク共同】2日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比113.73ドル高の4万6554.83ドルを付けた。予算切れに伴う米政府機関の一部閉鎖が重荷となる中、連邦準備制度理事会（FRB）が早期に追加利下げを決めるとの期待が支えとなり、買い注文が先行した。