ボートレース下関の「ＢＴＳ山口あじすオープン１４周年記念」は２日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。古賀智之（３６＝福岡）は２Ｒ、３コースからまくりを放つも展開突いた４号艇・野田なづきに先着を許して２着。ただ、道中は貫地谷直人、森竜也との競り合いを制してのもので内容はいい。後半８Ｒは５コースから３着に入り、１１位で予選をクリア。初日後半の６コース６着を除けば１勝２着３本３着２本の活躍だ。