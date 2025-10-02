ボートレース若松の「東龍軒カップ」は２日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。中越博紀（４１＝香川）は８Ｒ、３コースからまくり差しを決め、準優勝負駆けを成功させた。今節は好素性機を引きながら、ここまで正解が出ていなかったが「石丸選手のアドバイスでペラ調整した。しっかりレースできるようになった。３日目までの足なら流れていたと思う。足もいいエンジンの人と変わらない」とゾーンに入った様子。５日目