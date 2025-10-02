【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】１対１を制する「神業セーブ」U-20日本代表のGKピサノ・アレックス幸冬堀尾が、チームを救うビッグセーブを見せた。U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対戦。55分にDF市原吏音が見事なチップキックのPKを決め