◆Bリーグ2部（B2）静岡62―75福岡（2日、静岡県武道館）B2昨季西地区王者のライジングゼファー福岡がベルテックス静岡を破り、白星発進した。1部（B1）に先駆け、この静岡―福岡戦がBリーグ全体の開幕戦となった。アシスタントコーチから今季昇格した福岡の福島雅人監督は「良い会場の雰囲気をつくっていただき、前半は静岡さんの圧力とフィジカルにちょっと戸惑ってターンオーバーが多かった」と2点のビハインドを負った前