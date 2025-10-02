◆交流戦・ソフトバンク3軍8―1NCダイノス（2日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成ルーキー、漁府輝羽（ぎょふ・こうは）外野手（23）が豪快な2ランを放った。「8番右翼」でフル出場。4回2死二塁、138キロの真っすぐを左中間に運ぶ2ランとした。「初めてのタマスタでのホームラン」と喜びを爆発させた。岡山県出身。おかやま山陽高から強豪の東北福祉大に進んだが、4年間で公式戦の打席に立ったのは3回だけ。それでも身長