メ～テレ（名古屋テレビ） 来年4月から自転車の交通違反者に「青切符」が導入されることを受け、警察が名古屋市内の高校で安全運転を呼びかけました。 交通違反者に交付される「青切符」は来年4月から16歳以上を対象に、自転車にも適用され、「ながらスマホ」での運転には1万2000円など違反行為に応じた反則金が設定されます。 この制度について愛知県警が県内の高校生に調査をしたところ、約6割が「聞いたことはあ