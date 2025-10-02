メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の店舗に侵入しフィギュアを盗んだとして男3人が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのはいずれも名古屋市中川区の職業不詳、風岡裕史容疑者（31）、島侑也容疑者（37）、高橋優翔容疑者（21）です。 警察によりますと3人は共謀して今年7月、三重県四日市市の営業時間外のリサイクルショップに侵入し、フィギュア2点を盗んだ疑いが持たれています。 店の