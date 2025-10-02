◆パ・リーグオリックス５―６西武（２日・京セラＤ）顔をくしゃくしゃにして笑った。２回１死、「９番・遊撃」でプロ３試合目の出場となった西武・斎藤がカウント１―２から、低めのスライダーをすくい上げた打球は、二遊間を割った。プロ初安打となる中前安打。「バットを短く持って、コンパクトにいい感じで当てられたので良かった。今年中になんとか出したいと思っていたのでうれしい」斎藤は一塁に到達すると満面の笑み