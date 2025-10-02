ガンバ大阪は10月２日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）グループステージの第２節で、ラーチャブリー（タイ）と敵地で対戦。MF安部柊斗が強烈なミドル弾を挙げた。０−０で迎えた64分、後半頭からピッチに立った安部が結果を出す。こぼれ球をボックス手前で拾うと、鋭い切り替えしから右足を振り抜く。完璧なコースに飛んだ力強いシュートが、ゴール右隅に突き刺さった。 27歳MFの鮮烈弾に、SNS上ではファンか