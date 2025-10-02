なんだかコーデがパッとしない……。それなら、プラスワンでトレンド感もおしゃれ度もアップしそうな【しまむら】の「バッグ & シューズ」を取り入れてみて。ふわふわのチャーム付きトートバッグや、ボリューム感満点のファーサンダルなど。プチプラとは思えないハイクオリティアイテムが登場します。 オンオフ活躍！ ふわふわチャームが今っぽくおしゃれなトートバッグ