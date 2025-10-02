◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神は、2日のヤクルト戦（甲子園）を6―2で勝利し、今季最終戦を飾った。セ・リーグは広島―ヤクルト戦の2試合を残すのみで、佐藤輝の本塁打王や、村上の最多勝など確定したタイトルも多く発生した。その中で持ち越しとなったのが大山の出塁率だ。この日は3打席連続四球と、ボールを見極めて出塁。出塁率を・363（3628）まで上げて、巨人・泉口の・3621を「7毛差