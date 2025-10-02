モデル・タレントの梅宮アンナさん（53）が1日、乳がんについてのトークイベントに登場。乳がん治療中の梅宮さんが「ずっと守っていた」という医師との約束を明かしました。10月は乳がん啓発のピンクリボン月間ということで開催された『ピンクリボンフェスティバル2025オープニングナイト』に出席した梅宮さん。2024年8月、乳がんのひとつである浸潤性小葉がん（ステージ3A）を公表。その後、抗がん剤治療と放射線治療を終えて、今