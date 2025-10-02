ＮＨＫ大阪放送局は２日、現在放送中のドラマ「いつか、無重力の宙（そら）で」（月〜木曜・午後１０時４５分＝総合）に金澤彗役で出演中の俳優の奥平大兼のコメントを発表した。同ドラマは、ごく普通の３０代女性の飛鳥（木竜麻生）・ひかり（森田望智）・周（片山友希）・晴子（木内晴子）の元天文部４人が、手放した夢をもう一度拾い直す物語だ。奥平演じる金澤は、飛鳥たちがよく行くファミレスでバイトをしている大学生