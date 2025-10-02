ボートレース住之江の「第５４回飛龍賞競走」は２日、予選２日目が行われた。大野芳顕（４０＝福岡）は６Ｒを逃げて２勝目をマーク。このレースは６号艇にピット離れ抜群の吉田一郎がいたため「少しピット離れに寄せてペラを叩いた」そうだが「スタートを放ったのに伸びられなかったし、回り足も感触が良かった。現状でも水準以上ありますね」と６２号機の機力にはＯＫサインを出す。「このエンジン、６月にも乗っているんです