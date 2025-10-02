2010年製作の米映画『タッカーとデイル 史上最悪にツイてないヤツら』を韓国でリメイク。見た目が怖すぎて、若者たちは怯え出し、警察には即座に警戒される……なのに、内面は誰よりもピュアで紳士な中年男二人組。彼らを殺人鬼だと思い込んだ人々が勝手に死んでいくホラーコメディ『ハンサム・ガイズ』が10月３日(金)より公開だ。監督のナム・ドンヒョプに続いて、主人公のジェピルとサングを演じた韓国の名優イ・ソンミン、イ・