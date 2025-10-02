◆パ・リーグオリックス５―６西武（２日・京セラＤ）西武のドラフト２位ルーキー・渡部聖弥外野手が２日、シーズン規定打席到達を確実とした。「３番・左翼」で先発出場。３回の第２打席では中前安打、４回の第３打席では左前適時打を放つなど、４打数２安打１打点と躍動した。規定打席到達の手助けのため直近９試合で８回「３番」で起用していた指揮官は「規定打席は達成したので、あとはもう少し打率を上げてくれれば」