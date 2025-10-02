◆パ・リーグオリックス５―６西武（２日・京セラＤ）西武の守護神・平良海馬投手が３１セーブ目をマーク。ソフトバンク・杉山を抜きパ・リーグのセーブ数ランキングトップに浮上した。１点リードの９回から４番手として登板。１死二塁としたが、代打・杉本を中飛、広岡をこの日最速１６０キロの直球で追い込んだ後、最後は１５９キロ直球で中飛に打ち取り切り抜けた。杉山、平良ともに残り２試合。自身初のセーブ王がまた