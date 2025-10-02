◇セ・リーグヤクルト２ー６阪神（2025年10月2日甲子園）今季限りで現役を引退する阪神・原口の打席で、帝京の後輩であるヤクルト・清水が相手を務めた。7回2死一塁。大山に代わって原口が代打で登場すると、ヤクルト・高津監督が粋な計らい。原口の帝京の後輩・清水がマウンドへ。清水は3球連続で直球を投げ込み、最後は146キロで中飛。先輩の最後の打席を見届け「打席でのフルスイングを見て、僕も全力で投げようと