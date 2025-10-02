元フジテレビのフリーアナウンサー・木佐彩子（５４）が、都内で行われた「ジョンソン・エンド・ジョンソン」のコンタクトレンズ「アキュビュー乱視用」の記者発表会に出席した。この日は北里大学医療衛生学部視聴機能療法学の半田知也教授をゲストに招き、トークを展開。木佐は、長年のコンタクトレンズユーザーで乱視持ちであると明かした。半田教授は「乱視矯正」の重要性に触れ、乱視には「直乱視」「倒乱視」「斜乱視」