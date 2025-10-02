◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）公式戦最終戦を勝利し、85勝でシーズンを終えた阪神・藤川監督が、改めてCSファイナル突破への思いを口にした。「ここから先は勢いが非常に重要になりますから、自分たちでそれを作り上げていく。そのなかには楽しみながらとか、目に見えない勢い、きょうみたいにみんなが前向きに達成していくことを導かなければいけないので。だから3つという言い方をしていますけ