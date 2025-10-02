防衛研究所の兵頭慎治研究幹事と、慶応大の廣瀬陽子教授が２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアの介入が指摘された旧ソ連構成国モルドバの議会選について議論した。兵頭氏は、勝利したモルドバの政権与党が欧州連合（ＥＵ）加盟を目指していることに触れ、「将来的に北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟があるかどうか、ロシアは疑心暗鬼になる」と分析。廣瀬氏は、モルドバについて、国内に親露派住民が一定数い