◆交流戦・ソフトバンク3軍8―1NCダイノス（2日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成2年目左腕、藤田淳平投手（25）が先発し、6回3安打1失点の好投を見せた。初回は、安打と四球で2死一、二塁のピンチを招くと、続く打者に中前適時打を許した。それでも2回から5回までは真っすぐと変化球を丁寧に投げ分け、無安打。特に右打者にはカットボールを有効に使った。最速は140キロ。「コースを狙いすぎて無駄球が多かったが、まずま