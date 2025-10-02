岐阜県飛騨市は２日、同市神岡町館野町の住宅街で、ツキノワグマを目撃した４０歳代の女性が逃げる際に転倒し、右手にけがをしたと発表した。命に別条はないという。市によると、クマは同日午後０時１５分頃に目撃された後、そのまま逃げたという。同市内では同日、クマの目撃情報があり、市や警察などがパトロールを行ったが見つからなかった。