10月2日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が主演を務めるFOD SHORTドラマ『ミッシングトレイン』の撮影時の裏話を語った。 -「台本を読むのも怖くて、母が返ってきてからもう一回リビングで台本を読んだ」- 『ミッシングトレイン』は、2025年9月12日