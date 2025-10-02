ボートレースからつのＧ?「第２６回酒の聚楽太閤杯」は２日、予選３日目が行われた。古賀繁輝（３９＝佐賀）は４Ｒで４コースから３着。９Ｒは５コースから差して２着と舟券に絡んだ。「整備をやり直して９Ｒが一番良くなった。やっとストライクゾーンに入ったかな。あとは気象条件に合わせて、きちんと微調整すればいい足になると思う」と舟足の上積み成功を実感する。前々節の津では１年１か月ぶりの優勝。「調子は悪くな