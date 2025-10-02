ボートレース福岡の「スポーツニッポン杯」は２日、予選２日目が行われた。重木輝彦（３７＝兵庫）は初日２着、この日は６Ｒ３着、１０Ｒ４着と白星こそ出てないが「道中で追い上げが利くし、足はいい方だと思う」と仕上がりには納得の表情。展示でも好タイムをマークする。その一方で「前節（からつ）のＦでスタートが行きづらい。行き足というよりは勘の問題。そこだけ集中していく」と踏み込みがカギを握る。５月の津で自