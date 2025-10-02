姶良市で2日、隣人の男性に木刀で暴行を加え、けがをさせたとして89歳の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは姶良市中津野の無職の男（89）です。 姶良警察署によりますと、男は2日午後5時半すぎ、隣に住む70代男性の家で、持っていた木刀で男性の左腕を叩いた疑いがもたれています。男性はおよそ2週間のけがをしました。 犯行直後、男性の妻から警察に「隣人が夫に暴行している」と通報があり、かけつけた警