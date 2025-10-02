◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）公式戦最終戦を勝利し、85勝でシーズンを終えた阪神・藤川監督は試合後に同じ背番号22を監督として背負ったヤクルト高津監督に、花束を渡し、これまでの功労に改めて頭を下げた。「自分は1年目ですから、長く続けていくというのは非常に難しい、この仕事だなというふうには、1年終えてね。勝っても大変だし、負けても大変だし、というような職業ですから、そういう