米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２日発表した２０２５年７〜９月期のＥＶ販売台数は、前年同期比７％増の４９万７０９９台だった。前年同期比でプラスとなるのは３四半期ぶり。政府によるＥＶ向け税制支援策が９月末で終了した米国で、駆け込み購入によって販売が押し上げられたとみられる。テスラはイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の政治的言動への反発から販売の低迷が続いていたが、四半期ベースで過去最大の落