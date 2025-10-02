【UEFAチャンピオンズリーグ】バルセロナ 1−2 パリ・サンジェルマン（日本時間10月2日／エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス）【映像】世界騒然の「異常なドリブル」世界中が騒然とした。バルセロナのFWラミン・ヤマルが、衝撃的なドリブル突破を披露したのだ。日本時間10月2日、バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第2戦でパリSGと対戦。惜しくも1ー2で敗れたが、開始早々の2分に18歳に