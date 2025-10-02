「最近、彼の態度が冷たい」「連絡が減った」と悩んでいるなら、もしかすると原因は自分の言動にあるかも。恋愛がうまくいかないとき、気づかぬうちに“彼氏を失望させている瞬間”があるのです。そこで今回は、男性が「距離を置きたい」と思う典型的なシーンを紹介します。人前で彼を貶める友人や同僚の前で、彼のことを茶化したり、彼をバカにするような発言をしていませんか？あなたにとっては冗談でも、プライドを傷つけられた