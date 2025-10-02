「彼は本気なのかな？」と不安になる瞬間、ありますよね。でも、本命サインは普段のやりとりや行動に隠れているもの。気づかずに流してしまうと、せっかくの恋を誤解で終わらせてしまうこともあるでしょう。そこで今回は、男性の「本気サイン」の見抜き方を紹介します。ブレない一貫性がある本命サインは一度きりではなく“一貫して継続”しているもの。マメな連絡や態度が変わらず続いているかどうかは重要な見極めポイントです。