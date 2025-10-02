世界の舞台で戦える自信が身についている。U-20日本代表DF梅木怜(今治)はU-20ワールドカップでここまで2試合先発出場。「本当に夢の舞台。小さい頃からサッカーをやっていて、本当にW杯という名前だけでも自分の目標でもあった」と今の心境を語った。グループリーグ第2節では開催国チリと対戦した。チリの国歌斉唱では途中で音楽が停止。しかし、スタジアムに集った4万人超のチリサポーターが続きを熱唱し、日本にとっては完全