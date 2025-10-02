[10.1 練習試合 U-17日本代表候補 2-1 びわこ成蹊スポーツ大 J-GREEN堺]U-16世代のDF倉橋幸暉(鹿島ユース)がU-17日本代表候補・大阪合宿に追加招集され、9月29日に地元の茨城県から大阪府へ移動。9月30日のトレーニングを経て、10月1日の練習試合(びわこ成蹊スポーツ大戦)にフル出場した。倉橋はU-17日本代表として出場した「国際ユースサッカーin新潟」(9月11日〜15日)で縦、サイドへのロングパスを次々と通すなど攻撃をコン