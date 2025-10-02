「彼に尽くしているのに大事にされない」「なんで私はいつも軽く扱われるの？」などと悩む女性は少なくありません。もしかすると、そういう女性は無意識のうちに“都合のいい女”ポジションに落ちてしまっているのかも。そこで今回は、そんな風に男性に“軽く扱われない”ためのコツを紹介します。彼よりも自分の時間を大事にする彼に会えるなら、それを最優先という態度を続けると、男性は「この子はいつでも呼べば来る」と思うよ