レアル・マドリーのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが同国の男子年間最優秀選手賞を獲得した。英『BBC』が伝えている。2003年より始まった同賞は、イングランドサッカー協会(FA)が同国代表の最も優れた選手を称える年間表彰で、ファンによるオンライン投票で選出される。ベリンガムはリー・カースリー暫定監督が率いたイングランド代表のネーションズリーグ昇格に貢献し、トーマス・トゥヘル監督の下でW杯欧州予選に