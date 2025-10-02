大好きな彼と結婚したからといって、永遠の愛が約束されているわけではありません。行動や言葉ひとつで旦那となった彼を幻滅させてしまうこともあるのです。そこで今回は結婚に際して今後何を注意していけばいいのか、４つの「妻のNG行為」を紹介します。｜悪口ばかり言ってしまう思わず人の悪口を旦那さんに言ってしまっていませんか？また、知り合いに対して旦那さんの悪口をつい口にしていませんか？老若男女問わず悪口を言