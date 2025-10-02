◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）公式戦最終戦を勝利し、85勝でシーズンを終えた阪神・藤川監督が最多勝と最多奪三振のタイトルを確実にした村上について「やっぱり開幕投手を務めて、最後まで走ってきて、そうですね、全体的にどういうふうに物事を実現させるかっていうことを常に準備しながら、磨きながら進めてきたので、感情に左右されることなく目標を実現できてきているというのは素晴らしい状