１日午後５時５５分頃、岩手県矢巾町太田の町道で、畑から帰宅途中だった近くの農業男性（７３）が、クマに右膝をひっかかれた。男性は病院に搬送されたが、命に別条はない。県警紫波署の発表によると、クマは体長約１メートルの成獣とみられる。男性は町道を歩いていたところ、道を横切っていたクマと出くわした。また、同県雫石町上野の畑でも２日午後３時頃、栗拾いをしていた近所の男性（８６）がクマに遭遇し、頭をひっか