神奈川県横須賀市は2日、5日に開催予定だった「よこすか開国花火大会2025」を中止すると発表した。例年、花火の観覧場所となっていた米海軍横須賀基地の開放イベント「日米親善ヨコスカフレンドシップデー」が、米政府機関が予算切れで一部閉鎖した余波で取りやめとなったのが理由としている。市は、花火大会の来場者数を約19万人と見込み、その半数が米軍基地内から花火を楽しむ想定だった。他の候補地が見つからず、安全に開