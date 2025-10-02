「オリックス５−６西武」（２日、京セラドーム大阪）３位オリックスは本拠地での今季最終戦で下位の西武に敗れ、連勝は４でストップした。先発した曽谷が５回９安打、自己ワーストタイの６失点で８敗目を喫した。これで７月２０日・ロッテ戦から７戦白星なし。「四球が絡んでの失点など、反省点ばかりになった」と振り返った。就任１年目でＣＳ進出を決めた岸田監督は、試合後のセレモニーに参加し、「今年は去年の悔しさを