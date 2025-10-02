ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第１７戦スカパー！・ＪＬＣ杯」が２日、開幕した。常住蓮が逃げ表健太（２８＝福岡）は６Ｒ、５コースから４着に終わったが「乗りやすくて、グリップ感もあって伸びもいい。押し感もあっていいですね」と舟足は好感触だ。祖父は元ボートレーサーの三小田昭光氏。「祖父は、どのコースからでもまくっていくのが得意だったようなので、『差さずのさんちゃん』って呼ばれていたみたい