ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」は２日、予選最終日となる４日目が開催された。関浩哉（３０＝群馬）は得点率６・７５、１１位で迎えた予選最終日、６Ｒは２号艇で２着。４号艇の後半１２Ｒは１Ｍ、最内差し決まらず道中は福来剛、吉田拡郎、大上卓人と競り合いとなり５着。それでも６・１７、１８位で準優勝戦に滑り込んだ。レース後は「消極的になった。そこは自分の問題です」と反省してい