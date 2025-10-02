タレントの石原良純（６３）と女優の菊川怜（４７）が２日、都内で行われた映画「種まく旅人〜醪のささやき〜」（１０日公開）公開記念トークイベントに出席した。この映画は、日本の第一次産業を応援する「種まく旅人」シリーズの第５弾で、テーマは?日本酒?だ。主演の菊川怜は日本酒オタクの農水省地域調査官を演じる。石原は映画に出演していないが、スペシャルゲストとして登場。「私はただ単に日本酒が好きなのと、怜ち