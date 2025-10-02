◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２ヤクルト（２日・甲子園）今季限りで現役を引退する阪神・原口文仁内野手が試合後、引退セレモニーで感謝の思いを言葉にした。「タイガースファンは世界一です。幸せな人生を、最高の時間を、ありがとうございました。また、僕に関わってくれた全ての方々に感謝を申し上げます」度重なる故障で育成契約となり、大腸がんという大病も患った。「鳴尾浜球場から始まったプロ野球生活。近くて遠