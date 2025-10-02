◇セ・リーグヤクルト２―６阪神（2025年10月2日甲子園）ヤクルト・村上宗隆内野手（25）が甲子園最終戦で通算246本目となる22号ソロを放った。4回2死から村上頌樹の148キロ直球を捉えた右越え弾を「厳しい球でしたけど、いいスイングをすることができました」と説明した。今オフにもメジャー挑戦の可能性がある。7回に二塁打を放った直後に代走で交代する際は阪神ファンからも拍手が起こった。村上は「阪神ファンか