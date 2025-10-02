岐阜県揖斐川町で、女性の遺体が見つかった事件で、別の女性の遺体を遺棄したなどの罪ですでに起訴されている男女2人が、再逮捕されました。死体遺棄の疑いで再逮捕されたのは、岐阜市に住む自称自営業の立花浩二容疑者（55）と、内縁の妻の神原美希容疑者（35）です。警察によりますと、2人は共謀し、去年12月、可児市に住む飲食店従業員、野村花織さん（当時33）の遺体を、揖斐川町の山中に遺棄した疑いがもたれています。野村さ