お笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造(54)の妻が2日、公式ブログを更新。次男が手術を受けることが決まったと伝えた。遠藤の妻は「以前投稿した、次男君の口内のできもの腫瘍じゃないか！？と疑われ大学病院に行ってきました」と報告。「前歯の裏側に硬いできものがあってレントゲンなど色々検査してもらい」とし、「結果的に過剰歯と呼ばれる歯でした！(過剰歯とは、普通に生える歯の本数よりも多く生えている歯のこと)」と明