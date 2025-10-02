ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」は２日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。浜野谷憲吾（５１＝東京）は５Ｒ、４号艇で出走。４コースから１Ｍ最内差しで２着を確保。得点率８・１７、２位で準優勝戦に進んだ。２２号機は２連率３５％。優勝こそないが、優出回数は使用機の中でトップの６回を誇る。「直線はいい人にやられるけど、悪くはないと思う。最初はこれで走るの？って思ったか